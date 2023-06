Le bombe russe colpiscono anche un neonato | sangue sulla sua tutina

A lanciare le immagini di morti e feriti, stamani è il gruppo di Visegrad, quel gruppo di quattro paesi dell'Est Europa che ormai stanno nell'Ue (Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Ungheria) e che,...Lehanno continuato a colpire i centri ucraini anche quando i contractors della Wagner marciavano su Mosca. Mentre le forze armate di Kiev hanno proseguito nella controffensiva sia verso ...A lanciare le immagini di morti e feriti, stamani è il gruppo di Visegrad, quel gruppo di quattro paesi dell'Est Europa che ormai stanno nell'Ue (Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Ungheria) e che,...

Ucraina news, bombe russe su centro commerciale pieno di gente. Lukashenko: “Ho chiesto a Putin di non uccidere ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Dalla “Prima” alla “Terza Roma”, per cercare la via di una difficile quanto agognata pace. La missione del cardinale ...Krasnohrivka (Donetsk) — I dronisti senza gloria attaccano a lavorare alle 7 di mattina e fino alle sette di sera rimangono nascosti in un edificio diroccato di Krasnohrivka, a un chilometro e mezzo d ...