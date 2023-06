LBA | Dimitris Priftis nuovo coach di Reggio Emilia

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 28 giugno 2023) E’ cominciata già la grande fase di sistemazione in vista della prossima stagione per le squadre della Lega Basket A, che stanno già assestando i primi colpi di mercato. C’è chi aveva un roster già solido e chi invece lo dovrà costruire quasi del tutto, o chi scegliere uncapo allenatore. In quest’ultima casistica rientra ancheche ieri però ha chiuso i dibattiti, presentando il. Si tratta di, allenatore greco reduce dall’esperienza in Turchia al Tofas che nel 2021 ha vinto la Supercoppa greca con il Panathinakos. Queste le sue prime parole in ai media italiani., le prime parole diCrediti foto: Pallacanestro Reggiana ...