Lazio | Sarri rivela | 'Per me il calcio è un'anomalia A casa mia si mangia pane e ciclismo'

... MaurizioMaurizio, allenatore della, ha rilasciato un'intervista a Eurosport.it. Nella lunga chiacchierata con Riccardo Magrini,parla della sua passione per il ciclismo: " ......contropartita tecnica per il serbo Milinkovic - Savic non scalda la dirigenza della, che invece vorrebbe aprire i dialoghi se la contropartita fosse Nicolò Rovella, ben voluto da MaurizioLe parole di Maurizio, allenatore della, sulla sua passione per il ciclismo. Tutti i dettagli in merito Maurizio, allenatore della, ha parlato a Eurosport della sua grande passione per il ciclismo. ...

Intervista a Eurosport per Maurizio Sarri. Il tecnico della Lazio non ha però parlato di calcio, definendolo anzi "un'anomalia" nella sua famiglia. Per l'allenatore toscano "La passione con ciclismo c ...Come riportato da TuttoMercatoWeb il trasferimento, sempre più probabile, di Leandro Paredes dal PSG al Galatasaray per una cifra di circa 6 milioni di euro potrebbe ...