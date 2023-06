Lazio | Sarri | «Calcio? Ho un’altra grande passione…»

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Le parole di Maurizio, allenatore della, sulla sua passione per il ciclismo. Tutti i dettagli in merito Maurizio, allenatore della, ha parlato a Eurosport della suapassione per il ciclismo. PAROLE – «La mia passione con ciclismo c’è da sempre. Mio padre, nonni, zii…Casa mia era pane e ciclismo. Era normale appassionarsi e andare in bicicletta. E’ stato tutto naturale, l’anomalia è stata ilnon il ciclismo. Secondo me ero un buon ciclista e un giocatore mediocre. Per me andare a correre era una responsabilità: sentivo che venivo da una famiglia di ciclisti e dovevo vincere. Mi pesava un po’, ma l’amore per il ciclismo è rimasto sempre. Il soprannome Parapei? Era il soprannome di mio nonno. Qui in Toscana ci si conosce tutti per soprannomi e io me ...

Commenta per primo Dopo il summit di ieri a casa di, l'allenatore dellae il presidente Lotito hanno confermato la decisione di puntare su Marcos Leonardo come vice - Immobile. Per questo il patron biancoceleste è pronto a rilanciare per l'...ROMA - "La mia era una famiglia di ciclisti: babbo, nonno, zii. Era una famiglia in cui si mangiava pane e ciclismo, l'anomalia per me è stata il calcio, non il ciclismo" . Maurizioparla della passione per il ciclismo . Il suo vero amore, prima del calcio, è la bici. A Eurosport racconta la sua gioventù su due ruote: " Secondo me ero un buon ciclista e un giocatore di ...Non solo calcio, non solo. Maurizio, allenatore biancoceleste, per un giorno ripercorre il primo amore per il ciclismo in un'intervista a Riccardo Magrini in 'A ruota libera': 'La mia passione c'è da sempre. Mio ...

[themoneytizer id=”99064-6] Attraverso un’intervista ai microfoni di Eurosport.it, l’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ha raccontato la sua passione, fin da bambino, per il ciclismo. Queste le ...Ai microfoni di Eurosport è intervenuto Maurizio Sarri che per una volta ha potuto parlare della ... mi rilasso e mi guardo tutta la tappa o tutta la corsa. Noi alla Lazio abbiamo una serie di ...