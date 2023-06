L’avvocato Alessandra Demichelis | i motivi per cui è stata sospesa

(Di mercoledì 28 giugno 2023) È finita sotto procedimento disciplinare per la pagina Instagram «Dc Legalshow», che secondo il Consiglio distrettuale di disciplina dell'Ordine di Torino contiene foto «appropriate per un format di taglio erotico»

...attraversava'India con uno zaino in spalla come concorrente di Pechino Express . Oggi, invece,Demichelis deve fare i conti con una sospensione di 15 mesi dalla professione di, ...IL CASO -diede vita, nel gennaio del 2022, ad una pagina social con video e scatti, solo alcuni dei quali vagamente hot, che presto ha raggiunto i 33 mila follower. Ma'Ordine di Torino ha ritenuto ...Il Consiglio distrettuale di disciplina dell'Ordine di Torino ha messo nero su bianco le ragioni che hanno portato alla sospensione per 15 mesi dalla professioneDemichelis. La ...