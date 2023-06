Per loro l'con quegli scatti avrebbe cercato in qualche modo di calamitare clienti con "... "All'apice della gravità deontologica", rileva il Consiglio di disciplina, che l'haper 15 ...Al banco degli imputati tornerà anche l'Emanuela Carbone che, rispondeva di uno di ... rimediando un anno e quattro mesi (col beneficio della pena). Si tratta della donna per la ...... molestandola e inducendo in lei - come rappresentato in aula dall'Sara Principessa, ...a molestie e dichiarato prescritto - lo ha condannato a sei mesi di reclusione (pena) e con ...

L'avvocatessa sospesa e il comune senso del pudore Il Foglio

È finita sotto procedimento disciplinare per la pagina Instagram «Dc Legalshow», che secondo il Consiglio distrettuale di disciplina dell'Ordine di Torino contiene foto «appropriate per un format di t ...Il consiglio di disciplina dell'ordine ha diffuso le motivazioni del provvedimento. Lei replica ironicamente: "Ma non sarete stati eccessivamente magnanimi e indulgenti" ...