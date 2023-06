Lavoro | Fond studi consulenti | 23 milioni 446mila gli occupati in Italia ad aprile

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Bologna, 28 giu. (Adnkronos/Lab) - Ad2023 gliinsono 23, il tasso di occupazione il 61%. A favorire tali risultati, le buone performance di alcuni settori. In primis, l'edilizia, che tra il primo trimestre 2019 e il 2023 ha visto aumentare di 214mila unità il numero di(+16,5%). Il maggior aumento in termini percentuali, però, lo registra il settore dell'informazione e della comunicazione (157milain più, +27,5%). L'ultimo anno, poi, ha visto il boom del turismo, che tra il primo trimestre 2022 e il 2023 ha segnato un +10,3% che ha guidato il settore sopra i livelli pre-Covid. Emerge dall'indagine ‘ni enell'anno della ripartenza' della ...

A contraddistinguere le tendenze del mercato deldell'ultimo anno anche l'aumento dela tempo indeterminato. Rispetto al 2019 ci sono 613 mila occupati in più (+4,2%) e solo nel 2023 la ......e un aumento della sicurezza sia durante la performance in pista sia in ogni fase di. Il ... Gold Sponsor e - Fem, 3DPR, FIMU, Protostamp, Effedue, Commerciale, Emmequ, Autodromo Varano, ......e un aumento della sicurezza sia durante la performance in pista sia in ogni fase di. Il ... Gold Sponsor e - Fem, 3DPR, FIMU, Protostamp, Effedue, Commerciale, Emmequ, Autodromo Varano, ...

Lavoro, Fond. studi consulenti: "23 milioni 446mila gli occupati in ... Adnkronos

Grazie allo sportello sociale attivato da Solidarietà e Servizi all’interno dell’assessorato di via Roma, delle 256 domande ricevute nell’ultimo anno per accedere al Rdc, quasi il 70 per cento è stato ...Sono i dati dall’indagine ‘Italiani e lavoro nell’anno della ripartenza’ della Fondazione studi consulenti del lavoro, che ha elaborato ad hoc gli ...