L’Avellino ha scelto il nuovo guardiano dei pali | ufficialità in arrivo

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSono ore calde per il mercato per l’US Avellino 1912. Per la porta, la dirigenza irpina ha già definito l’di Ivan Lanni, reduce dall’esperienza alla Robur Siena. La scelta del classe ’90 è arrivata dal direttore dell’area tecnica dei lupi, Giorgio Perinetti. Lanni giungerà in Irpinia con “cinque anni di ritardo”, visto l’interesse mosso già nel 2018 della società irpina, esclusa poi nel luglio dello stesso anno dalla Serie B. L’annuncio è atteso per la prossima settimana: accordo biennale per il giocatore con un passato tra Ascoli, Novara e Siena. In carriera Lanni ha collezionato 151 presenze in Serie B, 160 nel Girone B di Lega Pro e 37 in quello settentrionale. L’di Lanni, libera Richard Gabriel Marcone finito in lista di sbarco dopo la stagione deludente della passata stagione. Perinetti: “La parola ...