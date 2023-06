Sono state le percosse subìte ad uccidereAkwasi Adofo, il 43enne senzatetto ammazzato di botte lo scorso 19 giugno da due 16enni a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli. A confermare che il decesso è sopraggiunto a seguito di ...La vittima non è ancora stata identificata, ma i cittadini pensano si tratti di, un ... La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'. I cittadini, oltre ad averlo già ...La vittima, un migrante conosciuto come, sarebbe stato aggredito e colpito all'improvviso ... La salma è stata sequestrata per l'. I carabinieri della compagnia di Castello Di Cisterna ...

L'autopsia, 'Frederick è stato ucciso per le botte prese' - Campania Agenzia ANSA

Sono state le percosse subìte ad uccidere Frederick Akwasi Adofo, il 43enne senzatetto ammazzato di botte lo scorso 19 giugno da due 16enni a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli. (ANSA) ...La Chiesa non vuole che si spengano i riflettori sulla tragica morte di Frederick Akwasi Fodo e per farlo sta organizzando una serie di eventi finalizzati a scuotere la sonnecchiante ...