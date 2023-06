Laura Pausini | la casa di una fan spagnola è un santuario dedicato a lei VIDEO

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Neanchesi sarebbe potuta aspettare di vedere una cosa del genere, una fanha eretto insua un vero e proprio. La cantante è stata ospite di un programma spagnolo sulla rete TeleCinco per commentare con stupore questo episodio.flipa al ver que una fan tiene hasta los azulejos de la cocina con su cara #Qttf pic.twitter.com/XQT9p4zGHe — Spain Reactions (@SpainReacti0ns) June 26, 2023 La fan si chiama Inma Toro e ha mostrato con grande orgoglio una collezione fatta da centinaia di pezzi unici. La figura dellaè presente ovunque dalla tovaglia in cucina fino a un affresco sul soffitto, su tazze, tovaglie e addirittura su magliette, felpe e mutande. Addiritturaè ...

In questi giorni è diventato virale su TikTok il video di un'ospitata diin un programma spagnolo di Telecinco, in cui viene mostrata alla cantante (che di recente ha svelato dei retroscena sull'incontro con due grandi star) la casa di una sua grandissima fan

Laura Pausini porta la figlia al concerto dei Coldplay: la reazione incredula della bimba quando Chris Martin ilmessaggero.it

Mercoledì la cantante arriverà in laguna, venerdì 30 la prima serata. Platea di 5 mila posti, altri 1.200 nei plateatici dei caffè ...Impegnata con il suo tour, dopo la sosta nella sua regione Emilia Romagna, Laura Pausini viene attaccata da uno dei tanti leoni da tastiera.