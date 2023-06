Laura Efrikian e la truffa con la voce clonata del nipote | «Mi hanno rubato 5 mila euro | si sono anche finti carabinieri»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 28 giugno 2023), 83 anni, ex moglie di Gianni Morandi, è una degli anziani chestatiti con il metodo delche chiede soldi. Ha raccontato al Corriere della Sera quello che le è successo: «Suona il telefono fisso. Rispondo. E riconosco laconcitata di mioJacopo: “Nonna, papà è nei guai, devi aiutarci, per favore, ora ti spiego ma fai in fretta!”. Non era lui, ora lo so, ma un attore con lacontraffatta, ormai le clonano,abilissimi, poi me l’spiegato. Mi farfuglia che Marco aveva comprato un costoso macchinario per i concerti, ma il bonifico con cui lo aveva pagato non era arrivato. Che i titolari erano furiosi, pretendevano i soldi e stavano trattenendo mio figlio nei loro ...