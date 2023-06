L’atletica italiana è arrivata sul tetto d’Europa e sogna in grande | c’è vita oltre Tamberi e Jacobs

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Quei dieci minuti del primo agosto 2021, tempo intercorso tra due ori olimpici strepitosi come quello sui 100 metri vinto da Marcelle quello nell’alto maschile vinto da Gianmarco(a cui poi si sono aggiunti anche gli ori della 4×100 maschile e di Antonella Palmisano e Massimo Stano nelle 20km di marcia) non sono stati un fuoco di paglia. A distanza di nemmeno due anni dall’Olimpiade di Tokyo, la Nazionale di Atletica leggeraha vinto per la prima volta nella sua storia i Campionati Europei a squadre, vecchia Coppa Europa voluta da Bruno Zauli e grazie a luifino a noi. Questa non è una gara come le altre, ha sempre premiato non tanto le grandi punte di un movimento, ma lazza del movimento stesso, con sovietici e tedeschi dell’Est a dominare fino al crollo del ...