Latina Rapina al distributore di bevande e snack | mano pesante del giudice per i due autori

... già latitante, gravemente indiziato del reato di. L'uomo, vistosi in trappola dopo essere ... precedentemente evaso dalla struttura penitenziaria di... hanno arrestato il giovane, gravemente indiziato del reato di. Gomitate agli agenti L'uomo, ... L'arresto dell'evaso dal carcere diProprio grazie all'aumento dei controlli nell'area di ...... già latitante, gravemente indiziato del reato di. L'uomo, vistosi in trappola dopo essere ... precedentemente evaso dalla struttura penitenziaria di. Ad ogni modo l'indagato è da ritenere ...

Rapina al distributore h24 e fuga con inseguimento da Latina a Cisterna, due condanne LatinaToday

Nel corso della serata di martedì, a seguito di segnalazione pervenuta al Numero Unico per le Emergenze 112, la polizia di Latina si è attivata per ...Erano almeno in cinque, giovani e giovanissimi, che hanno tentato di rapinare un coetaneo degli occhiali e del cellulare. Fermati da alcuni passanti sono scappati ...