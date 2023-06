Latina Cantieri Edili | tutto da rifare il protocollo d’intesa firmato con la Provincia e il Prefetto

(Di mercoledì 28 giugno 2023)da, o almeno, per illo scorso marzo dal presidente dell’Amministrazionele diGerardo Stefanelli con l’associazione nazionale dei costruttori e i sindacatili di categoria. L’accordo, che seguiva quello sottoscritto un mese prima dalFalco per l’istituzione di un osservatorio deinel settore L'articolo Temporeale Quotidiano.

... stiamo sbloccando, accelerando, progettando e finanziando decine di, da Nord a Sud, come l'alta velocità, il ponte sullo stretto, la Pedemontana, la Napoli - Bari, la Roma -, e in ......dal vivo nel nuovo tour TZN 2023 per festeggiare i 20 anni di carriera! L'artista diporterà ...Festival Clicca per info e acquistare i biglietti BEATRICE QUINTA sabato 24 giugno 2023 "...Ragionamenti analoghi sono stati fatti per i Piani di Passo Corese e l'area area ex Roma -. ... E loro vogliono fare in modo che questa volta inon abbiano 15 anni di stop, né 15 mesi ...

Il Messaggero: "Il Latina del futuro è un cantiere aperto" Tutto C

Il Messaggero prova a fare il punto sui pontini: "In gran silenzio ma si lavora. Il Latina è un cantiere aperto in questo momento, tra giocatori pronti a salutare e altri da inserire in una rosa che ...MESTRE - Quasi sette anni per arrivare a un processo che ora, con questa tempistica, ha tutte le probabilità di finire con una prescrizione. Risale all’agosto del ...