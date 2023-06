L' arte di accogliere si impari a scuola

Leggi su panorama

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Il suo ufficio spagnolo, una scrivania ordinata più un tavolone dedicato alle riunioni, dista pochi metri da una sequenza di aule molto sui generis: le riproduzioni dei vari ambienti di un albergo, come dentro un set cinematografico. Però, non c’è nessun film da girare: «Sono spazi in cui i nostri studenti imparano a rifare i letti, a servire ai tavoli in un ristorante di lusso, a cucinare, a inventare un progetto. Come si può gestire un hotel se non si sa come funziona?» si chiede con una punta di compiaciuta retorica Carlos Díez de la Lastra, il Ceo di Les Roches, una delle più quotate scuole d’alta ospitalità al mondo, l’accademia che si è meritata il compito di formare i prossimi manager del settore: il 94 per cento di loro riceve una o più proposte di assunzione entro il giorno del diploma e un terzo diventa un imprenditore, apre una sua attività autonoma. Fondata quasi 70 anni ...