Lancia bottiglie dalla finestra dell’hotel a Roma 21enne denunciato

(Di mercoledì 28 giugno 2023) CRONACA DI– Untedesco ubriaco ha messo a repentaglio la sicurezza dei passantindodi vetrodi un hotel a. L’episodio è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì, intorno alle 4, in via Volturno, dove il giovane alloggiava in una struttura ricettiva. Alcuni residenti hanno notato la scena e hanno chiamato il 112, temendo per la loro incolumità. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Scalo Termini, che hanno bloccato iltore die lo hannoa piede libero per il reato di getto pericoloso di cose. Il, in evidente stato di ebbrezza alcolica, dovrà ora rispondere delle sue azioni irresponsabili.