(Di mercoledì 28 giugno 2023) L’ex ciclista statunitense, a cui nel 2012 sono state revocate le 7 vittorie consecutive del Tour de France a causa del più grande scandalo doping della storia del ciclismo, è stato fortemente criticato dopo aver espresso la sua opinione sulla presenza diin alcuni settori sportivi.ha espresso la sua idea in un documentario sul tema dell’equità degli atletinello sport, svolto in compagnia di Caitlyn Jenner, ex atleta multiplista olimpionico che a 66 anni ha deciso di intraprendere il suo percorso di adeguamento di genere. Jenner è particolarmente famosa negli Usa ed è stata una delle prime personalità note a parlare della sua transizione.è uscito allo scoperto con un tweet sabato scorso mentre si stava ...

Lance Amstrong ora dà anche opinioni sulle atlete transgender. Travolto di critiche Il Fatto Quotidiano

L'ex ciclista americano, a cui sono stati tolti tutti i 7 Tour de France dopo lo scandalo doping, è finito nella bufera per un tweet in cui ...