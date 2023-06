L’amore di Sarri per il ciclismo | “Mi appassiona da sempre Moser il primo idolo”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Non solo calcio, non solo Lazio. Maurizio, allenatore biancoceleste, per un giorno ripercorre ilamore per ilin un’intervista a Riccardo Magrini in ‘A ruota libera’: “La mia passione c’è da. Mio padre, nonni, zii… Casa mia era pane e. Era normalersi e andare in bicicletta. È stato tutto naturale, l’anomalia è stata il calcio non il. Secondo me ero un buon ciclista e un giocatore mediocre. Per me andare a correre era una responsabilità: sentivo che venivo da una famiglia di ciclisti e dovevo vincere. Mi pesava un po’, maper ilè rimasto”. L’aneddoto sul soprannome ‘Parapei’: “Era quello di mio nonno. Qui in Toscana ci si conosce tutti ...