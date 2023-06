L' allenatore che si finge broker e svuota il conto in banca degli amici

E' visto come il protagonista del percorsoha portato il Napoli a diventare campione d'Italia. '... 'L'avventura bianconera di Giuntoli, toscano come Max, partirà da un incontro con l'. ...Dei 7 clubhanno cambiato, quattro sono riusciti a cambiare il volto della propria stagione. I casi più eclatanti sono stati quelli di Bologna (è passato da una media di 0.6 punti ...Lo ha detto, ai canali ufficiali del club, il nuovodel Calcio Napoli, Rudi Garcia . 'Sola tifoseria del Napoli può incidere tanto, mettendo pressione agli avversari e caricando i ...

Sampdoria, Pirlo è ufficialmente il nuovo allenatore. Firmato un biennale Sky Sport

Mister Pioli lo sa bene. Sa benissimo che i soli innesti di Loftus-Cheek e Pulisic, non saranno sufficienti per far tornare il Milan ai livelli che gli appartengono. In questi giorni in casa rossonera ...Almeno per permettere al nuovo allenatore di iniziare i test e il ritiro di Cascia ... e la possibile cessione di Bolletta che andrà a farsi le ossa in C. Le possibili strade da percorrere in ...