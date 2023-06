L’alleanza Ppe-Conservatori blocca le ecofollie in Europa

E si tratta del terzo stop, dopo che un'analogatra ... Le destre vorrebbero far slittare il voto dopo'estate, ma, in caso ...convinti di poter riuscire a respingere in aula'assalto del......Partido Popular (PP/). Llanos Massó (57 anni) è stata eletta con 53 voti a favore, 40 dei quali provenienti dai deputati del PP e 13 di VOX.'accordo raggiunto tra il PP e VOX è la prima......si era fatto portavoce di coloro che dentro ilpretendevano un cambio di maggioranza a Bruxelles , spingendo affinché i popolari evitassero'accordo coi socialisti e aprissero ad una- ...

Alleanza Popolari-Sovranisti, prova tecnica riuscita. Bloccato un ... L'HuffPost