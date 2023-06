Lagarde incolpa le imprese e annuncia nuovi rialzi dei tassi a luglio

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 28 giugno 2023) L’inflazione nell’area dell’euro è troppo alta ed è destinata a rimanere tale per troppo tempo. Ma la natura della sfida dell’inflazione nell’area dell’euro sta cambiando. Stiamo assistendo a un calo del tasso di inflazione man mano che gli shock che originariamente avevano fatto salire l’inflazione stessa diminuiscono, e le azioni di politica monetaria messe in campo da Bruxelles vengono iniettata nel sistema economico europeo. Ma è un percorso non certo breve. Questa persistenza è causata dal fatto che diversi agenti economici cercano di trasferire i costi gli uni agli altri. Questo l’incipit dell’ultimo discorso tenuto da Christinea Sintra, in Portogallo, il 27 giugno. Un messaggio potente, che travolge nuovamente i mercati, e le attese. Sebbene fosse previsto da tempo nelle loro proiezioni questo continuo rimbalzo inflazionistico, spiega la Presidente ...