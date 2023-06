La triste storia di Simone | il bambino di 10 anni che ha perso tutto

Leggi su oggi-notizie

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Oggi Notizie Ladi, un ragazzo che hala sua famiglia in un terribile incidente, ma che ha trovato conforto in un messaggio speciale lasciato dal padre. Scopri comeha trasformato il dolore in generosità e speranza, diventando un medico che cura gratuitamente bambini malati. Di cosa parliamo in questo articolo... Racconto di una tragedia familiare Scoperta di un messaggio commovente all'interno di un biglietto Passaggio del tempodiventa un medico altruista Messaggio di amore e incoraggiamento da parte del padre Un gesto commovente in un momento di dolore In un tragico giorno,si trova di fronte a una scena terribile: i corpi senza vita dei suoi familiari. Una signora si avvicina a lui e gli chiede di allontanarsi, di non rimanere vicino a ...