La “traversata” nei boschi per i migranti della rotta balcanica | botte agli adulti e sonniferi ai bambini Tredici arrestati

(Di mercoledì 28 giugno 2023) La “” neiper iche volevano raggiungere l’Italia significavaper gliche non volevano camminare eaiperché non piangessero e non destassero attenzione. C’è anche questo particolare che emerga dall’inchiestaPolizia di Trieste coordinata dalla Dda che ha permesso di smantellare un’organizzazione dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. I passeur raggiungevano a piedi attraverso iil confine tra Slovenia e Croazia per recuperare gruppi die accompagnarli, sempre a piedi, fino a Pomjan, in Slovenia. Gli accompagnatori partivano di pomeriggio da Trieste ...

... imputato per diffamazioneconfronti della Presidente del Consiglio. Il giudice monocratico di ... parlando della morte di un bambino durante unanel Mediterraneo, affermò: 'Vi sarà ...... imputato per diffamazioneconfronti del Presidente del Consiglio. Il giudice monocratico di ... parlando della morte di un bambino della Guinea durante unanel Mediterraneo, affermò: "Vi ......favorevole ed ogni altra ricchezza potenziale tale da giustificare il rischio di una... Una cosa è certa: sappiamo, senza alcun dubbio, che i flussi migratori previstiprossimi anni ...

La traversata Gara nel segno della solidarietà il Resto del Carlino

La 22ª edizione della traversata a vela Civitanova-Sebenico sarà extralarge nei numeri (preannunciate al via 30 barche e passa) e con una marcia in più sul lato emotivo per la decisione degli organizz ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...