La torta di San Pietro | il dolce dell’antica tradizione garfagnina

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Il 29 giugno a Castelnuovo Garfagnana si festeggia la festa di Sane San Paolo. Durante questa ricorrenza lavuole che si prepari un meravigliosoper Sanovvero il patrono della città. Ladi San, chiamata anche, è una ricetta senza tempo in cui ovviamente vengono utilizzati gli ingredienti del luogo. Ad esempio viene utilizzato il Sassolino ovvero un liquore della zona. Tuttavia è possibile anche usare il cognac o il rum. Se vuoi festeggiare anche tu questa tradizionale ricorrenza, senza dover cuocere lain un forno a legna, non ti resta che dirigerti ai fornelli. Pasta frolla. Per portare a tavola questa delizia dobbiamo preparare la pasta frolla. Gli ingredienti ...

... 24,5 milioni di euro per il nuovo ospedale dei Castelli, 76,5 milioni di euro per ilCamillo de Lellis di Rieti e 17 milioni di euro per Sora. La ciliegina sullaè rappresentata dalla ...'Io stesso, da parroco, portai una croce sulla Rocca diBernolfo, in Valle Stura, sopra la ... in questo senso, la croce di vetta è un po' come 'una ciliegina sulla'. Ci invita a guardare in ...... per "La Cena" , nell'Area Bastione diMarco. Nel corso dell'occasione gli ospiti potranno ... "Si tratta dell' unione tra il dolce bresciano Bossolà e labergamasca Donizetti . Il gusto è di ...

Festa di San Calogero, mega torta e “U fistinu di Girgenti”: doppio appuntamento prima del gran finale AgrigentoNotizie

SAN BENEDETTO - Il Comune non era tenuto a pagare i lavori per il manto erboso del Riviera delle Palme. Il tribunale di Ascoli ha assolto assolve l’amministrazione comunale ...Milano - Buona, anzi, ottima la prima: i Coldplay domenica 25 giugno 2023 hanno incantato San Siro e la ciliegina sulla torta è stata l'esecuzione da parte di Chris Martin di O mia bela Madunina, dedi ...