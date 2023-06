La teoria di Gramellini | i pistoleri a scuola sono colpa della Meloni

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Toh, sta a vedere che èdi Valditara e del governose in classe cii tiratori scelti. La storia dei ragazzi di Rovigo, impallinatori di docenti, che il consiglio di classe ha premiato con un bel 9 in condotta, sta diventando un caso assurdo quanto eclatante. Ogni giorno si gonfia sempre più come un panettone e chi all’estero legge i giornali italiani penserà che siamo una canea di imbecilli. Nel giro di due giorni in Italia abbiamo avuto il ricorso presentato dai genitori del figlio bocciato, che aveva accoltellato la prof ad Abbiate Grasso e poi la storia dei pallini e di quel 5 in condotta diventato 9. Ieri è intervenuto nuovamente il ministro Giuseppe Valditara annunciando un “ripensamento sul voto”. La vicenda infatti rischia di generare un corto circuito. I ragazzini, compagni di merende, coinvolti ...