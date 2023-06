La Serie A scalda i motori per la nuova stagione  Quali sono le favorite?

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Con il Cagliari che ha vinto i playoff diB, si è completato il quadro delle squadre che prenderanno parte allaA. La2022-23 per le squadre del massimo campionato di calcio nazionale si è conclusa, come noto, con la vittoria dello scudetto da parte del Napoli di Luciano Spalletti e con un inatteso exploit in campo europeo, con tre squadre dellaA (Inter, Roma e Fiorentina) arrivate a giocarsi le tre finali di coppa (rispettivamente Champions League, Europa League e Conference League). Resta, tuttavia, l’amaro in bocca per non aver visto nessuno dei tre club italiani alzare al cielo la coppa. Si ripartirà, dunque, dalla caccia al Napoli e dalla consapevolezza che il torneo italiano resta uno dei campionati più competitivi a livello internazionale. Come di consueto, ...