(Di mercoledì 28 giugno 2023) La Procura generale russa ha deciso di riconoscere “l’attività dell’straniera Novayacomesuldella Federazione Russa“. La notizia è stata riportata dall’agenzia di stampa Tass che ha attribuito l’annuncio alla stessa Procura generale che ha diffuso un comunicato ufficiale. La testata Novayaè stata fondata nel 2022 da alcuni giornalisti dello storico giornale russo sul quale ha scritto anche Anna Politkovskaja, da sempre critico nei confronti del Cremlino e dell’apparato repressivo russo. A partire dall’invasione dell’Ucraina, le condizioni in cui si è ritrovato ad operare il giornale sono degenerate ulteriormente a causa delle forti pressioni ricevute dalle autorità per le posizioni critiche ...

La Procura generale russa ha deciso di riconoscere 'l'attività dell'organizzazione straniera Novaya Gazeta Europe come indesiderabile sul territorio della Federazione Russa '. La notizia è stata ...... e questa volta senza nessuna sfumatura,sui social: tra i morti ci sono 3 bambini. E ancora "il neonato che vedete nella foto e più di 50 persone, sono stati feriti". La"non ..."Ho convinto Putin a non ucciderlo",Lukashenko . Stoltenberg: "la Nato è pronta a ... Come se non bastasse Laha inviato due fregate vicino a Taiwan; una mossa che potrebbe aumentare ...

La Russia dichiara Novaja Gazeta Europe organizzazione “indesiderabile” sul territorio nazionale Il Fatto Quotidiano

Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, news. Putin: 'Impedita guerra civile'. Oggi Zuppi a Mosca. LIVE ...In terra russa il cardinale di Bologna ha già ricevuto le prime aperture. «Apprezziamo molto gli sforzi e le iniziative del Vaticano e accogliamo con favore l’aspirazione del Papa a contribuire alla ...