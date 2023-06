La rinomata azienda svizzera di orologeria Norqain sceglie Filippo Magnini come nuovo testimonial

(Di mercoledì 28 giugno 2023)di, ha scelto, ex campione italiano di nuoto,volto della loro nuova campagna internazionale per il lancio dei due nuovi modelli Wild ONE Skeleton., originario di Pesaro, vanta un incredibile palmares, con quattro titoli mondiali, diciassette medaglie d’oro agli Europei e una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Atene nella staffetta. È considerato uno dei migliori nuotatori italiani di tutti i tempi, un atleta che ha fatto del tempo il suo grande alleato. La scelta didi affidarsi asottolinea la volontà del marchio di associarsi a una figura di grande successo e determinazione ...

Quest'anno, le degustazioni si sono svolte ad Ampuis, nel cuore dellaregione vinicola ... culla della produzione dell'. Grazie a due anni di affinamento, questo vino può fregiarsi dell'...... nel 2020, l'dalla famiglia fondatrice l'. Ancora sconosciute le cifre dell'accordo . House of Creed è diventata negli anni unacasa di fragranze di lusso , con un prestigioso ...In questo scenario frizzante e variegato, la cantina e l'vinicola rappresentano un'... Fin dagli anni '70, i vini di questacantina, in particolare Nuragus e Monica, hanno attraversato ...

Il viagra si può prendere senza ricetta Bistrot du Lion d'Or

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Inaugurazione dell'Innovation Hub di BAT Italia a Trieste: 2700 opportunità di lavoro e assunzioni previste.La rinomata azien ...