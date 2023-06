«La recessione è vicina E le Borse non sono pronte» Case e banche | che cosa succederà

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Sushil Wadhwani, chief investment officer di Pgim Wadhwan:inevitabile negli Usa entro 18 mesi, ma non sarà come la crisi dei subprime

Apple sta toccando un nuovo record storico oltre 189 dollari per azione

«La recessione è in arrivo e le Borse non sono pronte»: dalle case alle banche, cosa succederà Corriere della Sera

"Vogliamo restare in territorio restrittivo abbastanza a lungo per raggiungere l'obiettivo di un'inflazione al 2%. Recessione in zona euro Scenario non la include, ma rischio c'è sempre" Si legge su ...Dalla frenata del mattone alla recessione in sette stati europei, tra cui l'ormai ex locomotiva tedesca. Meloni questa volta ha ragione: si rischia che la ...