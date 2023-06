La prova del cuoco

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 28 giugno 2023) L’insurrezione di Prigozhin e dei mercenari della Wagner per me è un vero mistero.Alda Forestivia email Gentile lettrice, non mi stupisco, perché stampa e tv non spiegano i fatti, ma creano narrazioni fasulle, tipo che i russi si sono autodistrutti i gasdotti Nord Stream. Il tutto condito di locuzioni tipo: “mistero”, “enigma”, “le oscure trame del Cremlino”. Nel caso in questione – accantonando per ora le teorie indimostrate che Prigozhin fosse al soldo della Cia o che avesse promesse di sostegno da alcuni generali dell’esercito – è certo che il piano di rivolta era pronto da settimane. Il “di Putin” non voleva perdere la sua fonte di potere, ossia il controllo della Wagner, che dal 1° luglio per decreto sarebbe stata incorporata nell’esercito. Il decreto era stato una reazione di Putin e del Ministro della Difesa Sojgu ai pesanti insulti del ...