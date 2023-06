La guida al profumo preparata dagli esperti di Barberino’s per evitare errori e scegliere la fragranza più adatta

Leggi su moltouomo

(Di mercoledì 28 giugno 2023)è la catena che sta rivoluzionando la professione del barbiere in Italia. Permette di vivere un’esperienza d’altri tempi e di lusso, ma allo stesso tempo accessibile. Quella proposta dai barbershopè un’esperienza a 360 gradi. Infatti, ai punti vendita sul territorio italiano si aggiungono un salone in franchising a Seoul, in Corea del Sud, un Barber Corner itinerante, partner di marchi importanti, e una linea di prodotti composta da oltre 30 proposte, tra balsami barba e rasoi in legno, sviluppate in collaborazione con le principali aziende italiane del settore e in vendita sull’e-shop di. Inoltre, la qualità del servizio è garantita dallaBarber School, percorso di formazione che vanta i migliori formatori italiani. Scent of a Man, che vi riproponiamo di ...