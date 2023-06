(Di mercoledì 28 giugno 2023) Ile le cose, una differenza ci sarà pure ed è umiliante assistere alla farsa delle polemiche mediatiche su Putin e l’Ucraina, che solo in Italia assumono dignità di discorso pubblico. I gior... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Originario nell'Ex Jugoslavia costretto a scappare nellae cresciuto in un campo nomadi in ...Negro Come ultimo spettacolo ci sarà l'anteprima del Ratataplan Festival con lo spettacolo di...... inebriata dal potere, per perdersi in una spirale di violenza e desiderio di armi e(con ... delle miserie di intrighi ed esistenze del tristedi colletti bianchi al servizio di un ...Prigozhin ha organizzato tutto questosolo per ottenere un incontro a Mosca con Shoigu e ... Qualcuno vuole vedere il livello successivo dell' Arte delladi Sun Tzu Tra sovranità e ...

La guerra, il circo e il silenzio Il Foglio

Con una realtà delle cose così evidente, è umiliante assistere alla farsa delle polemiche mediatiche su Putin e l’Ucraina. Di fronte alla stoltezza dei piccoli clown con le idee di Moni Ovadia dovremm ...di Dario Duranti Articolo apparso sul nono numero della rivista Circo, estate 2022 Dario Duranti riassume alcuni dei fatti salienti del periodo della Seconda guerra mondiale riguardanti due tra le pri ...