La giornata di calciomercato live | l’Al-Hilal insiste per Verratti

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Ladidi oggi mercoledì 28 giugno: ore 9:35 –spinge perLo scrive Pedullà. L’arrivo di Luis Enrique sulla panchina del Psg potrebbe rilanciare il centrocampista italiano, il quale è molto stimato dal tecnico spagnolo. L’Equipe scrive che asarebbe stato offerto un contratto da 50 milioni a stagione in Arabia. ore 9:45 – Weah sbarcherà oggi a Torino, visite mediche incon la Juventus Firmerà un contratto a lungo termine giovedì. La Juventus lo acquista dal Lille per 12 milioni. Da Fabrizio Romano Timothy Weah will be in Turin today in order to undergo medical tests in the next 24 hours as new Juventus player on permanent deal from Lille. #Juve Weah will sign long term deal on Thursday, it’s all done for €12m ...

Roma 20/06/2021 - Euro 2020 / Italia - Galles / foto Uefa/Image Sport nella foto: Marco Verratti Ladidi oggi mercoledì 28 giugno: ore 9:35 - L'Al - Hilal spinge per Verratti ...Non sono mancati pensieri sulla formazione milanese tra stagione appena passata e. ... purtroppo il calcio è così, non è riuscita a sbloccarla e poi laè stata sfortunata. Il ...Proprio per l'esterno croato, il cui agente è lo stesso di Romero, si attendono già innovità importanti. La cessione di Tonali ha agevolato un tesoretto per il costo del cartellino, ma in ...

La stagione per Mourinho inizia in salita. La stangata in vista della prossima Serie A è in arrivo. L'annuncio da Roma.Si avvicina sempre di più l’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato. Segui con noi tutte le trattative odierne. Altra giornata importante per quanto riguarda il calciomercato. Il ...