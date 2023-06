La foto inginocchiata sotto la scrivania di un collega “inqualificabile e svilente” ma non solo | l’avvocatessa Alessandra Demichelis sospesa dalla professione Ecco le motivazioni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 giugno 2023) “Con i propri comportamenti nella vita privata, ha incrinato nonla propria reputazione, ma ha gravemente compromesso l’immagine dellaforense”. È contenuta in cinquanta pagine la motivazione con la quale il Consiglio distrettuale di disciplina dell’Ordine di Torino ha sospeso per quindici mesidiventata famosa prima grazie alla pagina Dc Legalshow – a causa della quale è partita la sospensione, motivata con il mancato rispetto del codice deontologico – poi con la partecipazione all’ultima edizione di Pechino Express. E se quindici mesi vi sembrano troppi, basta andare in fondo alla motivazione per dedurne che allaè andata anche meglio del previsto: “Risulterebbe senz’altro giustificata una sanzione maggiore”, precisano ...