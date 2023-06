La folle guerra al numero 88

Leggi su panorama

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Siamo messi male, non c'è alternativa. Se un Paese arriva a vietare unsignifica che davvero il livello di confusione è sopra il limite di guardia. Ieri il Viminale ha dato indicazione alla Federcalcio di vietare ai giocatori di utilizzare il88 sulla maglia dato che lo stesso viene utilizzato dai nazisti per richiamare il saluto Heil Hitler, HH cioè due volte l'ottava lettera dell'alfabeto. In molti si sono chiesti in maniera ironica quale sarà il destino delle targhe auto e di qualsiasi documento degli abitanti di Sassari, la cui sigla è SS. In realtà, vista la deriva che stiamo prendendo, non escludiamo a priori che la cosa venga presa davvero in considerazione da qualcuno. Pensate poi a tutte le persone nate nel 1988, magari tra poco costrette a modificare la loro data di nascita per non passare da nostalgici del Fuhrer.La lotta ...