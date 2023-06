La fine di Putin è vicina | ecco quando cadrà La profezia del super-007 britannico

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Alle prossime elezioni presidenziali americane del 2024, il Presidente russo Vladimirnon sarà più al potere. Ne è convinto Chris Steele, ex capo del Russia Desk dell'MI6 – il servizio d'intelligence– e lo racconta a La Repubblica in una lunga intervista: “Perè l'inizio della”. Secondo il 59enne ex agente, il Capo del Cremlino sarebbe ormai al capolinea e il discorso alla nazione fatto dopo il tentato Golpe del capo della Wagner, Yevgeny Prigozhin, sarebbe tutto fuorché una dimostrazione di forza: “Non sa come gestire la prima grande sfida subita dalla destra nazionalista” ha dichiarato “avendo costruito Prigozhin e Wagner, e dipendendo da loro, fatica a trattarli come traditori criminali”. Traditori criminali non per caso. Steele, infatti, ha chiarito i ...

...pacifica alla crisi e accogliamo con favore questa volontà del Papa di contribuire a porreal ... Il cardinale non ha in programma incontri con,ma con il suo consigliere,e né con Lavrov....pacifica alla crisi e accogliamo con favore questa volontà del Papa di contribuire a porreal ... Il cardinale non ha in programma incontri né conné con Lavrov....- come questo episodio ha contribuito a far emergere le difficoltà della sistema di potere di... con specifico riguardo alle misure per rafforzare l'industria europea della difesa (anche al...

Steele: “Per Putin è l’inizio della fine. Non sa gestire la sfida della destra nazionalista” la Repubblica

Alle prossime elezioni presidenziali americane del 2024, il Presidente russo Vladimir Putin non sarà più al potere. Ne è ...I mercenari del Gruppo Wagner di Evgeny Prigozhin non sarebbero stati in grado di affrontare un conflitto armato con le truppe dell'esercito russo e occupare Mosca senza un ulteriore sostegno: ...