La Figc ha sanzionato Mourinho | 50 mila euro e 10 giorni di squalifica

(Di mercoledì 28 giugno 2023) AGI - Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica, hail tecnico della Roma Josécon un'ammenda di 50.000e 10dida scontarsi a decorrere dalla prima giornata del prossimo campionato di competenza. Il tecnico portoghese era stata deferito in merito alle dichiarazioni rilasciate nei confronti dell'arbitro Daniele Chiffi al termine della gara dello scorso 3 maggio tra Monza e Roma. Il TFN ha disposto un'ammenda di 50.000anche per la Roma, deferita a titolo di responsabilità oggettiva.

Caos in casa Roma dopo la squalifica di 10 giorni comminata al tecnico Josè Mourinho da parte del Tribunale Federale Nazionale della FIGC: "Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica, ha sanzionato il tecnico della Roma José Mourinho con un'ammenda di 50.000 euro e 10 giorni di squalifica da scontarsi a decorrere dalla prima giornata del prossimo campionato di competenza.