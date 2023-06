La discriminazione razziale si annida anche nelle nostre scelte linguistiche

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Breonna Taylor è stata uccisa il 13 marzo 2020. Poco dopo la mezzanotte gli agenti di polizia hanno fatto irruzione nell’appartamento della ventiseienne operatrice di pronto soccorso. Taylor era a letto a quell’ora, e nella concitazione del momento la polizia ha sparato trentadue volte, colpendola sei volte e uccidendola. George Floyd è stato assassinato il 25 maggio 2020. Aveva usato un biglietto da 20 dollari per comprare un pacchetto di sigarette in un minimarket e il commesso, pensando che la banconota fosse falsa, aveva chiamato la polizia. Diciassette minuti dopo l’arrivo della prima auto della polizia, Floyd era bloccato a terra a pancia in giù da tre agenti, privo di sensi. Meno di un’ora dopo è stato dichiarato morto. Questi sono solo due esempi del trattamento riservato dalle forze di polizia agli afroamericani. I due incidenti hanno suscitato indignazione in tutti gli Stati ...