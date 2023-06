La dea bendata bacia un operaio del frusinate | Gratta e Vinci da mezzo milione di euro

(Di mercoledì 28 giugno 2023) ‘Oggi la fortuna è passata da noi’ scrive in un post lo Smile Cafè situato su via Casilina Nord, nel centro Commerciale Le Grange di Piedimonte San Germano. ‘Vinti 500mila– aggiunge -. Complimenti al nostro cliente’. Grande entusiasmo da parte del locale di ristoro che ha voluto dare lui stesso la notizia dopo aver venduto il biglietto vincente a un. L’dopo aver consumato la colazione ha deciso di comprare il biglietto L’uomo, sembra sia un’habitué del locale e dopo aver consumato la colazione ha deciso anche di comprare unda cinque. Un biglietto fortunato, visto che ha presto scoperto di aver vinto. Uno choc per l’che, come prima cosa, è andato a verificare se ...

Labacia ancora una volta la provincia di Salerno. La vincita, questa volta, è arrivata ad Eboli , dove grazie ad un terno 'gemello', vale a dire giocato con i numeri 55 - 77 - 88, sulla ...MillionDay All' estrazione Millionday 27 giugno 2023 ci saranno numerose vincite. Certo, non saranno tutte milionarie, ma il martedì è un giorno fortunato per tentare la fortuna. Lasorride agli audaci, e chi ha giocato anche a Lotto, Superenalotto, Dieci e Lotto serale e Vincicasa potrà certamente contare su maggiori probabilità di vincita. Stasera si gioca per ...Lapuò bastare Fortuna e abilità due amiche - nemiche che, nel caso di giochi come il Texas Hold'em, sono dibattute da sempre. L'ago della bilancia non pende verso l'una o l'altra e per ...

La dea bendata bacia la Marsica, vinti 20mila euro ad Avezzano ConfineLive

Ha centrato sei ambi, quattro terni e una quaterna con la combinazione 55-77-80-88 sulla ruota “nazionale”. La “dea bendata” bacia Marineo dove un fortunato giocatore ha vinto 513 mila euro grazie all ...La vincita è arrivata ad Eboli, dove grazie ad un terno "gemello", vale a dire giocato con i numeri 55-77-88, sulla ruota nazionale sono stati vinti 475mila euro ...