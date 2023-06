La data delle nozze di Valerio Scanu è il giorno del compleanno di suo padre

Laè fissata per mercoledì 5 luglio : una giornata che, secondo diverse fonti, non è stata ... per aver violato l'articolo del codice della strada che regola le modifichecaratteristiche ...Una lezione di stiledal "Gladiatore" a chi prima di lui - Bruce Springsteen - ha tenuto un ... "Unacose che mi piace tantissimo dell'Italia è che quando sono qui mi sento lo zio di tutti - ...... nonostante il recente calovendite di schede madri . La maggior parte dell'hardware ... ma Seagate ha comunque deciso di anticipare i tempi, pur non avendo ancora annunciato unaufficiale di ...

Valerio Scanu, la data delle nozze è un omaggio al padre scomparso per il Covid - L'Unione Sarda.it L'Unione Sarda.it

I dati: secondo il rapporto mensile dell’Abi, l’Associazione delle banche italiane, a maggio il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni si attesta al 4,24%. Per dare l’idea di ...Le Entrate hanno da poco pubblicato una circolare in materia di bonus edilizi e gli obblighi legati alla dichiarazione dei redditi.