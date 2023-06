La corrente di Bonaccini nasce a fine luglio ma già litiga. Dagli screzi sui congressi regionali alle divisioni in vista delle Europee 2024

Leggi su open.online

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Con l’arrivo della bella stagione, in Italia, parte lo strano fenomeno dei tormentoni: la ricerca del motivetto musicale che finirà per nauseare i bagnanti nei lidi, il nuovo drink che spopolerà nei baretti in spiaggia, la moda, l’accessorio, il pellegrinaggio verso un sito turistico che su Instagram appare deserto, intimo, mentre dal vivo è affollato come una piscina comunale nel ponte del 2 giugno. Per la politica, il tormentone dell’estate 2023 l’ha lanciato Elly Schlein nell’ultima direzione del partito. «Sarà un’estate militante». Lo slogan è subito schizzato in cimaclassifiche degli attacchi provenientiavversari del Partito democratico. «Più che un’estate militante, pare un inverno di idee», la schernisce Tommaso Foti. Ma è anche il fuoco amico dei Democratici non allineati con la segretaria a contribuire al successo del tormentone. ...