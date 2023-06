La conduttrice ha scelto la linea morbida | a breve riconsegnerà la struttura sportiva all' ex marito

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Sul centro sportivo della Longarina, che ospita la Totti Soccer School, Ilary Blasi hala: alaall’ex capitano giallorosso. Laevita così l’intervento dell’ufficiale giudiziario e lo sfratto esecutivo: il giudice aveva fissato infatti nel 30 giugno il termine ultimo per restituire a Francesco Totti il suo centro sportivo. E poiché si tratta di unacommerciale e non abitativa, non ci sarebbe stato il solito “termine di grazia” (cioè una proroga) che viene concessa abitualmente. ...