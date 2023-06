La Commissione Ue vara il quadro giuridico per l’euro digitale

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 28 giugno 2023) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Laoggi ha adottato ilper l’introduzione del”. Lo ha detto a Bruxelles il commissario europeo per gli affari economici e monetari, Paolo Gentiloni.“Il messaggio semplice: non possiamo immaginare, in un futuro, che la moneta sia dominata soltanto da privati e da criptovalute e l’assenza di un ruolo per gli Stati e per la sovranità monetaria”, ha aggiunto. “Quindi, anche in un mondo completamente diverso come il mondo, abbiamo bisogno di una moneta basata sulla sovranità e sulle banche centrali: questo saràquando nascerà”, ha chiarito Gentiloni.“Confermiamo l’importanza del contante, perchè nessuno deve avere l’idea che ...