La classifica delle migliori università del mondo | balzo delle italiane

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Per il dodicesimo anno consecutivo, il Massachusetts Institute of Technology (MIT) si è confermato al primo posto tra gli atenei mondiali, seguito dalledi Cambridge e di Oxford. Sono i risultati della ventesima edizione della QS World University Rankings, che quest’anno ha introdotto come nuove categorie di valutazione l’occupabilità, la sostenibilità e la ricerca internazionale. È stato anche ridotto il peso dell’indicatore della reputazione accademica, passato dal 40 al 30 percento e il rapporto docenti-studenti, sceso dal 20 al 10 percento mentre è aumentata l’importanza attribuita alla Reputazione dei datori di lavoro, è passata dal 10 al 15 percento. Dei cambiamenti hanno beneficiato leche hanno quasi tutte guadagnato posti in. La migliore tra le ...

La classifica delle università del mondo: le tre italiane migliori e un nuovo ingresso

Segue la Sapienza al 134esimo posto, un miglioramento di ben 37 posizioni in classifica. Per entrambe si tratta del miglior piazzamento di sempre. Chiude il podio delle italiane l’Alma Mater Studiorum ...L'Università di Firenze risale di 102 posizioni in un anno nell’edizione 2024 della classifica internazionale del World University Rankings, curata da QS. Unifi guadagna il 358° posto in una graduator ...