La brutta storia del geometra Turchitto | pensionato “forzato” | la giustizia tace | il Senato torna sul caso

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Una vicenda al limite del kafkiano, quella che ha travolto ilItalo, già dipendente del Comune di Canna (piccolo borgo dell’Alto Ionio cosentino) in attesa da anni di un pronunciamento dellasu quello che fino ad oggi in molti hanno definito a caratteri cubitali lo «scabroso» del collocamento «» in pensione. Una disavventura giudiziaria, la sua, che tra stop e rinvii, nei giorni scorsi èta per l’ennesima volta in Parlamento. L’inquietantedela forza Unasenza fine, in corso da oltre 15 anni, che tra gli altri, il sito “Sibarinet” ricostruisce e aggiorna nel dettaglio, scrivendo: «, due ...

E' la surrealecapitata ad una 91enne reatina, affetta da vari problemi fisici, trattata ... Una volta all'ospedale arriva però unasorpresa. 'Allo sportello ci dicono che mia madre non c'...Protagonista dellache arriva da Cesenatico (in provincia di Forlì - Cesena) è un uomo di 61 ... per ragioni ancora da chiarire del tutto, la conversazione avrebbe preso unapiega. E lo ...... la quale giorni fa ha avuto unadelusione per via di un'amicizia che poi non si è rivelata ... Si segnala che al momento non è dato sapere come è andata a finire questa, visto che la ...

La brutta storia del geometra Turchitto, pensionato "forzato": la ... Secolo d'Italia

Brutta disavventura per gli ex protagonisti di Uomini e Donne Teresa Langella e Andrea Dal Corso: ecco cosa è successo.La richiesta di un prestito di 650 euro in un momento di forte bisogno si è trasformata in breve tempo in un vero e proprio incubo per un’intera famiglia canicattinese. È una brutta storia, caratteriz ...