(Di mercoledì 28 giugno 2023) Resta "sostanzialmente invariata", con un +0,4% per ildel 2023, laelettrica per la famiglia tipo (che ha consumi di 2.700 kWh all'anno e una potenza impegnata di 3 kW) nel ...

Nel primo trimestre laera calata del 19,5% e nel secondo trimestre del 55%. "Per il prossimo trimestre - ricorda l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - è confermato il ...Un dispositivo che funziona molto bene da posizionare in ogni stanzacasa, provvisto di ruote ...perché rinfresca l'ambiente in maniera assolutamente efficiente senza pesare troppo sullaIl presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli, prevede che laluce sul mercato protetto rimarrà quasi uguale . La variazione possibile potrebbe essere fra - 0,5% e +1%. La ...

La bolletta della luce sale dello 0,4% nel terzo trimestre Il Sole 24 ORE

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 giu - Nell'anno compreso tra il primo ottobre 2022 e il 30 settembre 2023 la famiglia tipo italiana spendera' per la bolletta elettrica in tutela circa 1.15 ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 giu - La bolletta elettrica 'per la famiglia tipo in tutela' restera' 'sostanzialmente invariata' nel terzo trimestre del 2023, con un progresso dello 0,4%.