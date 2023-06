Krajewski porta viveri in Ucraina | ' è una spedizione evangelica'

(Di mercoledì 28 giugno 2023) su Tg. La7.it - "E' una". Così il cardinale Konrad, elemosiniere del Papa definisce la sua sesta missione in. In queste ore si trova ...

Guerra Ucraina, Krajewski porta viveri a Kherson in Ucraina TGLA7

"E' una spedizione evangelica". Così il cardinale Konrad Krajewski, elemosiniere del Papa definisce la sua sesta missione in Ucraina. In queste ore si trova a Kherson dove ha portato viveri e medicine ...Partito il 22 giugno da Roma, il cardinale ha guidato per oltre 3mila chilometri portando con sé un carico di aiuti per la popolazione. E a Kherson ha servito a mensa / Video ...