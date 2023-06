Kovacic al Manchester City? Incassa anche l'Inter | la cifra

(Di mercoledì 28 giugno 2023)l’può sorridere per la cessione dal Chelsea alper 30 milioni di euro di Mateo. I Citizens,...

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno nel Calcio Estero, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24City,si presenta Le prime parole del croato alCity. Marsiglia, ufficiale l'arrivo di Kondogbia Il centrocampista ex Inter passa al Marsiglia. Calciomercato Inter, ...UFFICIALE:E' UN NUOVO GIOCATORE DELCITY Di seguito la nota del City : 'IlCity ha completato la firma di Mateodal Chelsea con un contratto quadriennale. Il ...Le parole di Mateo, nuovo centrocampista delCity, dopo il trasferimento dal Chelsea. I dettagli Mateoha parlato al sito ufficiale delCity. PAROLE - "Per me è una mossa brillante, ...

Kovacic dal Chelsea al Manchester City, incassa anche l'Inter! Inter-News.it

Mateo Kovacic passa dal Chelsea al Manchester City per poco meno di 30 milioni di euro. Scatta il contributo di solidarietà e quindi incassa anche l’Inter MINI INCASSO - Cambio di maglia, ma sempre in ...Il passaggio di Kovacic dal Chelsea al Manchester City porterà un guadagno anche all’Inter grazie al contributo di solidarietà ...