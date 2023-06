Ma, come raccontato al Corriere dello Sport - Stadio , vuole godersi qualche giorno di ...Notizie Calcio Napoli - Kalidoufaa Napoli prima di avventurarsi per la nuova esperienza in Arabia Saudita dove ha firmato con l' Al - Hilal . Il difensore senegalese, infatti, è in città in queste ore. Eccolo in ...Si tratta, ha detto, della "di transito di un percorso operativo che vuol superare qualsiasi ... Da Gundogan a Kanté, daa Busquets, fino allo sbarco negli Usa di Messi: ecco i colpi più ...

Koulibaly, tappa a Napoli prima dell'Al-Hilal: dov'è andato e con chi Corriere dello Sport

Il centrale senegalese, ex Chelsea, appena passato all'Al-Hilal, ha fatto tappa nel luogo dove si è sentito a casa dal 2014 fino allo scorso anno ...Ufficiale Koulibaly all'Al-Hilal: il Chelsea, con un comunicato ufficiale, ha reso noto che il centrale ex Napoli andrà all'Al-Hilal.