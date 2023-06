Klimt | la sua “Dama col ventaglio” è da record | venduta a 86 milioni

...nei confronti di quel tipo di atteggiamento che viene narrato con una cifra pittorica avolta ...pittorico due tra i maggiori rappresentanti dell' Art Nouveau furono l'austriaco Gustave il ...Ancora di proprietà privata, la tela - dipinta dal più celebre dei pittori austriaci, nel 1917, un anno prima dellamorte, nel 1918, a 55 anni - era stata esposta al pubblico a Londra per una ...L'amore per l'Oriente La "Signora con il ventaglio" è l'ultimo ritratto di, iniziato nel 1917 e completato prima dellamorte nel 1918. Ritrae una donna non identificata immersa in un ...

Un capolavoro dell'artista austriaco Gustav Klimt è stato venduto martedì per 85,3 milioni di sterline (108,4 milioni di dollari, 98,5 milioni di euro), ...La dama con il ventaglio di Gustav Klimt è stato battuto all’asta a Londra per 86 milioni di euro, è il più costoso mai venduto in Europa.